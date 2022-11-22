У США вважають, що російські високопосадовці можуть бути причетні до воєнних злочинів в Україні

Посол з особливих доручень у справах глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет Ван Шаак заявила, що є докази "системних військових злочинів, скоєних у кожному регіоні, де були розгорнуті російські сили".

За її словами, з’являється все більше доказів "навмисних, невибіркових і непропорційних" нападів російських військ на мирних жителів.

Коментуючи свідчення зі звільнених територій, вона детально розповіла про жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими під вартою, примусове вивезення громадян України до Росії, вбивства, схожі на страти, і сексуальне насильство.

Шаак припустила, що відповідальність за ймовірні злочини несуть високопосадовці Росії.

"Коли ми бачимо такі системні дії, включаючи створення широкомасштабної мережі фільтрації, дуже важко уявити, як ці злочини можуть бути скоєні без відповідальності, що йде по всьому ланцюгу командування", - сказала вона.

При цьому Шаак відмовилася повідомити, чи може бути притягнений російський диктатор Володимир Путін до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Вона сказала, що прокурори "слідкуватимуть за доказами, куди вони приведуть".

Нагадаємо, нещодавно у звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні окупантів.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що росіяни замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

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