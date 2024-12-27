У США вважають, що росіяни "могли переплутати" літак AZAL з дроном і збити його, - NBC News

Падіння літака в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня під казахстанським містом Актау впав пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Майже 40 людей загинули внаслідок авіакатастрофи, інших госпіталізували.

Літак летів із Баку до Грозного, але в столиці Чечні йому не дали здійснити посадку. У момент, коли літак перебував у районі Грозного, місто атакували дрони, а росіяни не закрили повітряний простір.

У підсумку літак підбили російські системи ППО. Після цього пілотам заборонили здійснити посадку на території Росії.

Як розповів бортпровідник літака, загалом він чув три гучні удари. Після цього в літаку пропав тиск.

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