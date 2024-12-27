У США вважають, що росіяни "могли переплутати" літак AZAL з дроном і збити його, - NBC News

Російські військові "могли помилково прийняти" літак "Азербайджанських авіаліній" за безпілотник. І тому вони його атакували за допомогою систем ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Телеканал з посиланням на двох американських чиновників пише, що у США є розвіддані, що росіяни могли неправильно ідентифікувати азербайджанський пасажирський літак і збити його.
За їхніми словами, розвіддані свідчать, що солдати РФ прийняли літак за безпілотник, зокрема, через нестандартну схему польоту і висоту, на якій він летів. При цьому, за їхніми словами, розслідування ще триває.
Нагадаємо, 25 грудня під казахстанським містом Актау впав пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Майже 40 людей загинули внаслідок авіакатастрофи, інших госпіталізували.
Літак летів із Баку до Грозного, але в столиці Чечні йому не дали здійснити посадку. У момент, коли літак перебував у районі Грозного, місто атакували дрони, а росіяни не закрили повітряний простір.
У підсумку літак підбили російські системи ППО. Після цього пілотам заборонили здійснити посадку на території Росії.
Як розповів бортпровідник літака, загалом він чув три гучні удари. Після цього в літаку пропав тиск.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.