В США считают, что россияне "могли перепутать" самолет AZAL с дроном и сбить его, - NBC News

Падение самолета в Казахстане

Напомним, 25 декабря под казахстанским городом Актау упал пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Почти 40 человек погибли в результате авиакатастрофы, остальных госпитализировали.

Самолет летел из Баку в Грозный, но в столице Чечни ему не дали совершить посадку. В момент, когда самолет находился в районе Грозного, город атаковали дроны, а россияне не закрыли воздушное пространство.

В итоге самолет подбили российские системы ПВО. После этого пилотам запретили совершить посадку на территории России.

Как рассказал бортпроводник самолета, всего он слышал три громких удара. После этого в самолете пропало давление.

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