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Три удари і порада сідати в морі. Бортпровідник розповів деталі падіння літака AZAL

П'ятниця 27 грудня 2024 17:12
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Три удари і порада сідати в морі. Бортпровідник розповів деталі падіння літака AZAL Фото: у Казахстані розбився літак AZAL (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Коли літак "Азербайджанських авіаліній" перебував над Грозним, прогриміло три удари. Літак радили посадити у Каспійському морі.

Про це заявив бортпровідник літака Зульфугар Асадов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він зазначив, що росіяни заборонили літаку "Азербайджанських авіаліній" сідати в Грозному. Тому пілот почав кружляти в районі міста.

"Капітан сказав, що йому радили посадити літак у морі, але він вирішив узяти курс на Актау і посадити його на землю", - уточнив Асадов.

За його словами, також капітан попередив, що посадка буде жорсткою. Тому він попросив бортпровідників підготувати до цього пасажирів.

"Пілот тільки підняв літак, як я почув удар у ліве крило. Було три удари", - додав Асадов.

Він розповів, що в цей момент "щось врізалося" в його ліву руку, а в літаку зник тиск.

Вафа Шабанова, яка була пасажиром, сказала, що теж чула два гучні удари. За її словами, після цього в салоні виникли проблеми з рівнем кисню.

Падіння літака AZAL

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Він прямував із Баку до Грозного.

Як з'ясувалося пізніше, у районі Грозного літак атакувала протиповітряна оборона росіян. Він був пошкоджений. Пілот просив дозволити посадку на території РФ, йому відмовили.

Всі деталі авіакатастрофи - в матеріалі РБК-Україна.

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