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У США вважають, що РФ зможе зібрати сили для наступу не раніше травня, - CNN

Фото: РФ зможе зібрати сили для наступу не раніше травня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Західні союзники не бачать суттєвих змін у спроможності російських сил, сконцентрованих на сході України, проводити військові операції, необхідні для захоплення та утримання нових територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Росія збільшує кількість сил, розташованих на кордоні та на захоплених територіях України. Однак, незважаючи на це, союзники не вважають, що вони спроможні захопити нові території.

"Малоймовірно, що російські сили будуть особливо краще організовані, і тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові послати більше військ у м'ясорубку", - сказав британський високопосадовець.

За оцінками американських військових, російським військовим буде потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу. Однак російське керівництво хоче діяти якнайшвидше.

Високопоставлений військовий представник США вважає, що через тиск Кремля росіяни розпочнуть наступальні дії раніше, ніж їхні військові будуть готові до цього.

Видання зазначає, що хоча українські офіційні особи б'ють на сполох з приводу нових атак Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей РФ у її нинішньому стані.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, на цьому все... Не вражає, порівняно із почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", - заявив високопоставлений український дипломат.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що новий та масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої продовжуються на Донбасі. Таку ж думку висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг, додавши, що не бачить ознак "готовності до миру" від Володимира Путіна.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що росіяни вже мають серйозні проблеми з великим наступом.

Також ми писали, що російське командування не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

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