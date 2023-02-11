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У росіян недостатньо ресурсів, щоб розпочати наступ до 24 лютого, - ГУР

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Субота 11 лютого 2023 12:18
У росіян недостатньо ресурсів, щоб розпочати наступ до 24 лютого, - ГУР Фото: у росіян недостатньо ресурсів, щоб розпочати наступ до 24 лютого (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російське командування не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Черняка.

"У той час як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває і сьогодні", - зазначив він.

Черняк заявив, що РФ планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

"За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - додав представник ГУР МО.

Крім того, Черняк наголосив, що Росія стикається з нестачею високоточної зброї, але, незважаючи на це, продовжує ракетний терор проти мирного населення в Україні.

"Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки що це їм не вдається", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ спрогнозували, від куди може початися великий наступ ЗСУ. Там вважають найвірогіднішим напрямком стане південь із центром у Мелітополі.

Також повідомлялося, що окупанти навряд чи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки на Луганщині.

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