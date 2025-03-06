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США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России, - Келлог

Четверг 06 марта 2025 17:38
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США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России, - Келлог Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США хотят перезагрузить отношения с Россией. Вашингтон считает, что продолжение изоляции страны-агрессора якобы "нежизнеспособно".

Как передает РБК-Украина, об этом в ходе выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

"В подходе президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) к этой войне есть и более широкая стратегия, основанная на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией. В дипломатии важно взаимодействовать и с союзниками, и с противниками", - отметил Келлог.

Он раскритиковал подход предыдущей американской администрации, которая не хотела контактировать с россиянами и вели политику изоляции РФ. Это якобы имело огромное значение для национальной безопасности США.

"Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами по мере продолжения войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией, и уж точно не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для США", - добавил спецпредставитель президента США.

Перезагрузка отношений США и России

Напомним, после прихода к власти Дональда Трампа США возобновили контакты с Россией. В частности, Трамп уже проводил переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также американские и российские чиновники успели провести несколько встреч на нейтральной территории. Одна из них прошла в Саудовской Аравии.

Участники встречи, в том числе госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров, договорились продолжать переговоры по вопросу завершения войны России против Украины.

При этом Трамп усиливает давление на Украину. Он приостановил передачу украинским защитникам военной помощи, а также обмен разведданными между странами.

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