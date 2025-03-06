США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России, - Келлог

Как передает РБК-Украина , об этом в ходе выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

"В подходе президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) к этой войне есть и более широкая стратегия, основанная на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией. В дипломатии важно взаимодействовать и с союзниками, и с противниками", - отметил Келлог.

Он раскритиковал подход предыдущей американской администрации, которая не хотела контактировать с россиянами и вели политику изоляции РФ. Это якобы имело огромное значение для национальной безопасности США.

"Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с россиянами по мере продолжения войны в Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией, и уж точно не является ответственным подходом с дипломатической точки зрения для США", - добавил спецпредставитель президента США.