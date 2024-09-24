США вважають непереконливими аргументи України для дозволу ударів углиб Росії, - WP

На думку американських чиновників, атаки на об'єкти в Криму, які Україна проводила раніше, довели свою ефективність, змусивши російські війська відступити з півострова.

Один з американських представників зазначив, що поточний запит України не виправдовує ризику ескалації з боку Росії.

Він наголосив, що запаси ракет обмежені, а Росія вже вивела 90% літаків, що запускають планувальні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS. Таким чином, зміна політики США щодо далекобійного озброєння не матиме значного впливу на бойові дії.

Однак європейські військові та дипломати заперечують проти такого підходу, стверджуючи, що удари по Росії з більшої дальності можуть мати більш вагомий вплив на конфлікт, і критикують відмову США зняти обмеження на використання західної зброї.