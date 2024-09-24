США посчитали неубедительными аргументы Украины для разрешения ударов вглубь России, - WP

По мнению американских чиновников, атаки на объекты в Крыму, которые Украина проводила ранее, доказали свою эффективность, заставив российские войска отступить с полуострова.

Один из американских представителей отметил, что текущий запрос Украины не оправдывает риска эскалации со стороны России.

Он подчеркнул, что запасы ракет ограничены, а Россия уже вывела 90% самолетов, запускающих планирующие бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Таким образом, изменение политики США в отношении дальнобойного вооружения не окажет значительного влияния на боевые действия.

Однако европейские военные и дипломаты возражают против такого подхода, утверждая, что удары по России с большей дальности могут оказать более весомое влияние на конфликт, и критикуют отказ США снять ограничения на использование западного оружия.