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США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" з Patriot, - NYT

Фото: США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Американські посадовці вважають малоймовірним, що винищувач F-16 в Україні був збитий вогнем з системи Patriot. Слідчі розглядають інші причини авіакатастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The New York Times.

Два високопоставлені військові чиновники США вважають малоймовірним, що катастрофа могла бути спричинена "дружнім вогнем".

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають різні версії аварії, зокрема серед них механічна несправність або помилка пілота.

Варто додати, раніше нардепка Марʼяна Безугла висловила версію, що нібито літак F-16 було збито "дружнім вогнем". При цьому вона звинуватила тодішнього командувача Повітряних сил Миколу Олещука у замовчування ситуації.

Олещук відповів Безуглій і наголосив, що розслідування причини авіакатастрофи продовжується.

 

Перша втрата F-16

Нещодавно стало відомо, що Україна втратила перший отриманий винищувач F-16. Відомо, що літак брав участь у відбитті масованої атаки Росії, збив чотири цілі та заходив на наступну. Тоді винищувач втратив зв'язок.

Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

На тлі втрати F-16 президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення Олещука непов'язане з катастрофою F-16.

Більше про першу втрату F-16 та що відомо про льотчика Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиF-16