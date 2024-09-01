США вважають малоймовірним, що F-16 збили "дружнім вогнем" з Patriot, - NYT

Перша втрата F-16

Нещодавно стало відомо, що Україна втратила перший отриманий винищувач F-16. Відомо, що літак брав участь у відбитті масованої атаки Росії, збив чотири цілі та заходив на наступну. Тоді винищувач втратив зв'язок.

Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь "Мунфіш".

На тлі втрати F-16 президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільнення Олещука непов'язане з катастрофою F-16.

Більше про першу втрату F-16 та що відомо про льотчика Олексія Меся - у матеріалі РБК-Україна.

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