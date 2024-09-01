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США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" из Patriot, - NYT

Фото: США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Американские чиновники считают маловероятным, что истребитель F-16 в Украине был сбит огнем из системы Patriot. Следователи рассматривают другие причины авиакатастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Два высокопоставленных военных чиновника США считают маловероятным, что катастрофа могла быть вызвана "дружеским огнем".

По их словам, американские и украинские следователи рассматривают разные версии аварии, в том числе среди них механическая неисправность или ошибка пилота.

Стоит добавить, ранее нардеп Марьяна Безуглая высказала версию, что якобы самолет F-16 был сбит "дружественным огнем". При этом она обвинила тогдашнего командующего Воздушными силами Николая Олещука в умолчании ситуации.

Олещук ответил Безуглой и подчеркнул, что расследование причины авиакатастрофы продолжается.

 

Первая потеря F-16

Недавно стало известно, что Украина потеряла первый полученный истребитель F-16. Известно, что самолет принимал участие в отражении массированной атаки России, сбил четыре цели и заходил на следующую. Тогда истребитель потерял связь.

В результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".

На фоне потери F-16 президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что увольнение Олещука не связано с катастрофой F-16.

Больше о первой потере F-16 и что известно о летчике Алексее Месе - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиF-16