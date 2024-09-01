США считают маловероятным, что F-16 сбили "дружественным огнем" из Patriot, - NYT

Первая потеря F-16

Недавно стало известно, что Украина потеряла первый полученный истребитель F-16. Известно, что самолет принимал участие в отражении массированной атаки России, сбил четыре цели и заходил на следующую. Тогда истребитель потерял связь.

В результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".

На фоне потери F-16 президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что увольнение Олещука не связано с катастрофой F-16.

Больше о первой потере F-16 и что известно о летчике Алексее Месе - в материале РБК-Украина.

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