UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не через хуситів: США втратили ще один винищувач у Червоному морі

Фото: винищувач F/A-18 Super Hornet ВМС США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що винищувач F/A-18 Super Hornet, який перебував на борту авіаносця зник у Червоному морі. Це вже другий подібний інцидент за трохи більше ніж тиждень.

Інцидент стався під час посадки на авіаносець. Попередньо відомо, що стався технічний збій, унаслідок чого пілот і офіцер зі систем озброєння були змушені катапультуватися. Обох військових підібрав рятувальний гелікоптер, вони залишилися живими та не зазнали суттєвих травм.

Винищувач упав у море. Його місцезнаходження наразі не встановлене. Триває офіційне розслідування обставин події.

Напередодні, у вівторок, 6 травня, бойовики-хусити з Ємену обстріляли USS Harry S. Truman. Обстріл відбувся незважаючи на оголошення про припинення вогню з боку президента США Дональда Трампа, зроблене за кілька годин до цього. Наразі невідомо, чи пов'язані ці два інциденти між собою.

Нагадаємо, 29 квітня інший винищувач F/A-18 впав за борт авіаносця під час крутого розвороту судна, що здійснювався для уникнення ворожого обстрілу.

Вартість одного F/A-18 Super Hornet становить понад 60 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВМС