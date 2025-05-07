Не из-за хуситов: США потеряли еще один истребитель в Красном море

Отмечается, что истребитель F/A-18 Super Hornet, который находился на борту авианосца исчез в Красном море. Это уже второй подобный инцидент за чуть более чем неделю.

Инцидент произошел во время посадки на авианосец. Предварительно известно, что произошел технический сбой, в результате чего пилот и офицер по системам вооружения были вынуждены катапультироваться. Обоих военных подобрал спасательный вертолет, они остались живы и не получили существенных травм.

Истребитель упал в море. Его местонахождение пока не установлено. Продолжается официальное расследование обстоятельств происшествия.