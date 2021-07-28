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В США впервые уменьшили опухоль головного мозга благодаря магнитному шлему

Автор: Сергей Пышкин

Ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) заявили об успешном использовании магнитного шлема в рамках неинвазивной терапии глиобластомы. Размеры опухоли уменьшились на 31%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ScienceAlert.

"Благодаря смелости этого пациента, мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире", - заявил нейрохирург Дэвид С. Баскин.

Стоит отметить, что опухоль 53-летнему пациенту диагностировали в 2018 году. Через месяц мужчине провели оперативное вмешательство, однако несмотря на удачную операцию - опухоль продолжила увеличиваться в размере.

В конце концов, врачи приняли решение попробовать магнитный шлем после согласия онкобольного. Уже через 36 дней, как отмечают ученые, размер глиобластомы уменьшился на 31%, а пациент отметил улучшение речи и когнитивных функций.

По словам специалистов, устройство создает магнитное поле благодаря трем мощным магнитам, которые постоянно вращаются и генерируют колебания.

В частности, отмечается, что врачам не удалось продолжить эксперимент из-за внезапной смерти пациента после случайного падения и травмы головы.

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медицинаопухольшлемы