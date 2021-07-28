В США вперше зменшили пухлину головного мозку завдяки магнітному шолому

"Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі", - заявив нейрохірург Девід С. Баскін.

Варто відзначити, що пухлину 53-річному пацієнту діагностували у 2018 році. Через місяць чоловікові провели оперативне втручання, втім попри вдалу операцію - пухлина продовжила збільшуватись у розмірі.

Зрештою, лікарі прийняли рішення спробувати магнітний шолом після згоди онкохворого. Вже через 36 днів, як відзначають вчені, розмір гліобластоми зменшився на 31%, а пацієнт відзначив покращення мови й когнітивних функцій.

За словами фахівців, пристрій створює магнітне поле завдяки трьом потужним магнітам, що постійно обертаються й генерують коливання.

Зокрема, відзначається, що лікарям не вдалося продовжити експеримент через раптову смерть пацієнта після випадкового падіння й травми голови.