Іран знищив дороговартісний літак-розвідник США, - Bloomberg

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що E-3 Sentry вартістю близько 300 млн доларів зазнав критичних ушкоджень і став непридатним до польотів.

На фото літака, які з’явилися в мережі після удару, видно, що в нього повністю відірваний хвіст.

Йдеться про так званий літак AWACS - повітряну платформу раннього попередження та управління, оснащену радіолокаційним диском над фюзеляжем. Такі машини використовують для виявлення загроз на великій відстані та координації дій іншої бойової авіації.

Попри те, що США мають понад 60 таких літаків і можуть компенсувати втрату, знищення E-3 Sentry вважають серйозним ударом. Колишній офіцер Королівських повітряних сил Австралії та запрошений науковий співробітник Інституту Азії імені Гріффіта Пітер Лейтон назвав цей епізод показовим.

"Це серйозна справа, - наголосив він. - Це підкреслює, що великі літаки вразливі на землі і потребують активної оборони. Це важко робити постійно, іноді це не вдається".

У виданні нагадали, що від моменту введення E-3 Sentry в експлуатацію наприкінці 1970-х років США втратили ще 3 такі літаки, але всі вони були втрачені внаслідок аварій, а не бойових дій. Таким чином, нинішній випадок став першою відомою бойовою втратою літака цього типу.

Під час кампанії проти Ірану США досі не втрачали пілотованих літаків від вогню противника в повітрі.