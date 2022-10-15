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Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів

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Субота 15 жовтня 2022 17:40
Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів Фото: Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина невдовзі передасть Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber. Також вже були доставлені 10 понтонно-мостові машини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний звіт уряду Німеччини.

"За допомогою піонерського мостоукладача "Biber" бойові підрозділи можуть долати окопи, яри або водойми. Броньований міст гусеничної машини при укладанні з'єднується з двох половин", - пише пресслужба Бундерсверу.

На відмінну від аналогічних танків, міст укладається горизонтально, шляхом виштовхування його вперед.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

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