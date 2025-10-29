США вперше випробували унікальний надзвуковий літак X-59

У Сполучених Штатах вперше піднявся в небо реактивний літак NASA X-59, що був розроблений для подолання звукового бар'єру з мінімальним шумом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Літак, побудований для NASA аерокосмічним підрядником Lockheed Martin, злетів приблизно через годину після сходу сонця зі злітно-посадкової смуги на заводі Skunk Works компанії в Палмдейлі, приблизно за 100 км на північ від Лос-Анджелеса.
Злетівши, літак повернув на північ по траєкторії до авіабази Едвардс, де він безпечно приземлився приблизно через годину поблизу Дослідницького центру польотів Армстронга NASA. Його супроводжував літак-переслідувач NASA.
Близько 200 працівників аерокосмічної галузі та їхні родини спостерігали за злетом з безпечної відстані, припарковані вздовж сусідньої автомагістралі.
Унікальна форма літака розроблена для зменшення вибухоподібного звукового удару, який зазвичай виникає, коли літак долає звуковий бар'єр.
За даними Lockheed, вдосконалення такої технології польоту з низьким рівнем шуму спрямоване на подолання однієї з основних перешкод для надзвукових комерційних польотів, які довгий час були обмежені над населеними пунктами через проблеми з шумом.
Відомо, що NASA заплатила Lockheed понад 518 млн доларів з 2018 року за розробку та демонстрацію X-59.
Одномоторний реактивний літак довжиною трохи менше 30 метрів пролетів з дозвуковою швидкістю під час свого першого польоту, досягнувши 370 км/год.
Його пікова висота під час польоту становила 3660 метрів. Загалом, X-59 побудований для досягнення крейсерської швидкості у 1490 км/год на висоті 16 764 метри.
Раніше повідомлялось, що Пентагон готується вибрати підрядника для розробки нового палубного винищувача F/A-XX – ключового проекту ВМС США для протидії Китаю. Програма повинна визначити майбутнє морської авіації.