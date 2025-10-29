США впервые испытали уникальный сверхзвуковой самолет X-59

В Соединенных Штатах впервые поднялся в небо реактивный самолет NASA X-59, который был разработан для преодоления звукового барьера с минимальным шумом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Самолет, построенный для NASA аэрокосмическим подрядчиком Lockheed Martin, взлетел примерно через час после восхода солнца со взлетно-посадочной полосы на заводе Skunk Works компании в Палмдейле, примерно в 100 км к северу от Лос-Анджелеса.
Взлетев, самолет повернул на север по траектории к авиабазе Эдвардс, где он безопасно приземлился примерно через час вблизи Исследовательского центра полетов Армстронга NASA. Его сопровождал самолет-преследователь NASA.
Около 200 работников аэрокосмической отрасли и их семьи наблюдали за взлетом с безопасного расстояния, припаркованные вдоль соседней автомагистрали.
Уникальная форма самолета разработана для уменьшения взрывоподобного звукового удара, который обычно возникает, когда самолет преодолевает звуковой барьер.
По данным Lockheed, совершенствование такой технологии полета с низким уровнем шума направлено на преодоление одного из основных препятствий для сверхзвуковых коммерческих полетов, которые долгое время были ограничены над населенными пунктами из-за проблем с шумом.
Известно, что NASA заплатила Lockheed более 518 млн долларов с 2018 года за разработку и демонстрацию X-59.
Одномоторный реактивный самолет длиной чуть менее 30 метров пролетел с дозвуковой скоростью во время своего первого полета, достигнув 370 км/ч.
Его пиковая высота во время полета составляла 3660 метров. В общем, X-59 построен для достижения крейсерской скорости в 1490 км/ч на высоте 16 764 метра.
Ранее сообщалось, что Пентагон готовится выбрать подрядчика для разработки нового палубного истребителя F/A-XX - ключевого проекта ВМС США для противодействия Китаю. Программа должна определить будущее морской авиации.