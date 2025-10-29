США впервые испытали уникальный сверхзвуковой самолет X-59

Самолет, построенный для NASA аэрокосмическим подрядчиком Lockheed Martin, взлетел примерно через час после восхода солнца со взлетно-посадочной полосы на заводе Skunk Works компании в Палмдейле, примерно в 100 км к северу от Лос-Анджелеса.

Взлетев, самолет повернул на север по траектории к авиабазе Эдвардс, где он безопасно приземлился примерно через час вблизи Исследовательского центра полетов Армстронга NASA. Его сопровождал самолет-преследователь NASA.

Около 200 работников аэрокосмической отрасли и их семьи наблюдали за взлетом с безопасного расстояния, припаркованные вдоль соседней автомагистрали.

Ключевая особенность самолета

Уникальная форма самолета разработана для уменьшения взрывоподобного звукового удара, который обычно возникает, когда самолет преодолевает звуковой барьер.

По данным Lockheed, совершенствование такой технологии полета с низким уровнем шума направлено на преодоление одного из основных препятствий для сверхзвуковых коммерческих полетов, которые долгое время были ограничены над населенными пунктами из-за проблем с шумом.

Характеристики и цена самолета

Известно, что NASA заплатила Lockheed более 518 млн долларов с 2018 года за разработку и демонстрацию X-59.

Одномоторный реактивный самолет длиной чуть менее 30 метров пролетел с дозвуковой скоростью во время своего первого полета, достигнув 370 км/ч.

Его пиковая высота во время полета составляла 3660 метров. В общем, X-59 построен для достижения крейсерской скорости в 1490 км/ч на высоте 16 764 метра.