У світі

Америка посилює флот: готують новий літак для морської авіації

США, Середа 08 жовтня 2025 05:33

Америка посилює флот: готують новий літак для морської авіації Ілюстративне фото: США готують новий винищувач для авіаносців (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Никончук Анастасія

Пентагон готується вибрати підрядника для розроблення нового палубного винищувача F/A-XX, ключового проєкту ВМС США для протидії Китаю. Програма обіцяє стати багатомільярдною і такою, що визначає майбутнє морської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Після кількох місяців затримок Міністерство оборони США планує цього тижня оголосити переможця конкурсу серед Boeing і Northrop Grumman на будівництво нового палубного винищувача F/A-XX.

Цей літак замінить застарілий F/A-18E/F Super Hornet, що перебуває на озброєнні з 1990-х років, і стане центральним елементом зусиль США з підтримки переваги в морській авіації.

Можливості та завдання F/A-XX

Очікується, що F/A-XX отримає поліпшені можливості малопомітності, збільшену дальність і тривалість польоту, а також зможе інтегруватися з безпілотними бойовими системами та палубною ППО.

Програму розглядають як відповідь на розвиток китайських винищувачів 5-го і 6-го покоління і зміцнення позиції США в стратегічному протистоянні.

Затримки та фінансування

Раніше суперечка між Пентагоном і Конгресом уповільнювала програму. Міністр оборони наполіг на продовженні відбору підрядника, попри побоювання щодо інженерних можливостей і ланцюжків поставок. Конгрес виділив 750 млн доларів для прискорення будівництва F/A-XX, а на 2026 фінансовий рік додано ще 1,4 млрд доларів.

Перспективи та терміни

Точні терміни постачання і кількість літаків залишаються засекреченими, але перші серійні F/A-XX очікуються у 2030-х роках. Поки F/A-18 залишатиметься в строю до 2040-х, новий винищувач забезпечить ВМС США сучасним авіаційним інструментом для дії з авіаносців.

Нагадуємо, що глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США мають бути готові до війни заради збереження миру. Під час зустрічі з американськими генералами у Віргінії він підкреслив, що підготовка до можливих бойових дій необхідна не з бажання воювати, а для захисту миру, зазначивши, що право на мир мають лише ті, хто готовий його відстояти.

Зазначимо, що Пентагон має намір істотно наростити випуск ракет і озброєння в рамках підготовки до можливого конфлікту з Китаєм. Таке рішення, за даними американських ЗМІ, пов'язане з планами США зміцнити оборонний потенціал і військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Сполучені Штати Америки Пентагон
