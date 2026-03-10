UA

США вперше стримують Ізраїль в ударах по Ірану, - Axios

21:22 10.03.2026 Вт
2 хв
Вашингтон виступив проти ударів по конкретних об'єктах в Ірані
aimg Іван Носальський
Фото: прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США попросили Ізраїль припинити атаки на енергетичну та нафтову інфраструктуру Ірану. Це перший випадок обмеження дій союзника з моменту початку спільної операції.

Позиція США

За даними трьох джерел видання, Білий дім передав повідомлення ізраїльському керівництву і Генштабу ЦАХАЛ. Адміністрація Трампа виділяє три ключові причини для стримування:

  • удари по енергетиці шкодять населенню, яке переважно не підтримує чинний режим;
  • Трамп розглядає нафтову галузь Ірану як актив, з яким США зможуть працювати після війни (за аналогією з Венесуелою);
  • подальша ескалація може змусити Іран атакувати нафтові об'єкти сусідів.

"Варіант судного дня"

Як розповіло джерело Axios, Трамп розглядає тотальне знищення нафтової інфраструктури Ірану як крайній захід, який слід застосовувати тільки у відповідь на навмисну атаку Тегерана на паливні об'єкти в Перській затоці.

У соцмережі Truth Social президент США прямо натякнув: якщо Іран зважиться на такий крок, відповідь буде "у 20 разів сильнішою", що зробить відновлення Ірану як держави практично неможливим.

Реакція політикуму і Пентагону

Навіть шанувальники жорсткої лінії у США закликають до обережності. Сенатор Ліндсі Грем зазначив, що нафтова економіка стане в пригоді іранському народу для "нового життя після падіння режиму".

Зі свого боку, міністр оборони США Піт Хегсет дистанціював Вашингтон від нещодавніх атак на паливні сховища, наголосивши, що американські сили не брали участі в ударах по таких цілях.

Удари по нафтових об'єктах Ірану

Нагадаємо, 8 березня Ізраїль завдав масованих ударів по нафтових об'єктах Ірану. Зокрема, після атаки почалася пожежа на нафтопереробному заводі "Шахрана" в Тегерані.

Після цього ізраїльські ЗМІ написали про те, що посланці Трампа терміново прибудуть до Ізраїлю, оскільки у Вашингтоні вважають атаки на нафтові об'єкти не найкращою ідеєю.

