США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану, - Axios

21:22 10.03.2026 Вт
2 мин
Вашингтон выступил против ударов по конкретным объектам в Иране
aimg Иван Носальский
Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.

Позиция США

По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:

  • удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;
  • Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);
  • дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.

"Вариант судного дня"

Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет "в 20 раз сильнее", что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.

Реакция политикума и Пентагона

Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для "новой жизни после падения режима".

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.

Удары по нефтяным объектам Ирана

Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.

После этого израильские СМИ написали о том, что посланники Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.

