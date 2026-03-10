США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану, - Axios

Позиция США

По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:

удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;

Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);

дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.

"Вариант судного дня"

Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет "в 20 раз сильнее", что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.

Реакция политикума и Пентагона

Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для "новой жизни после падения режима".

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.