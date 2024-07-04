США вперше розмістять у Японії "невидимі" винищувачі F-35A

Як зазначили в американському відомстві, 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.

Також у Пентагоні додали, що модернізація американських винищувачів проводитиметься протягом наступних кількох років у тісній координації з японським урядом. Такий крок є частиною зусиль для зміцнення американо-японського альянсу.

У Kyodo News нагадали, що Японія вже має на озброєнні F-35A. Їх розмістили у місті Місава у 2018 році для реагування на можливі вторгнення у повітряний простір та спостереження за Північною Кореєю.