Новітній винищувач США F-35A сертифікували для несення ядерних бомб

Про це заявив представник Об'єднаного програмного офісу F-35 Расс Гомере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense .

Він додав, що сертифікацію було отримано 12 жовтня, хоча союзникам по НАТО США обіцяли завершити цей процес до січня 2024 року.

Деякі F-35A тепер будуть здатні нести B61-12, офіційно оголосивши винищувач-невидимку літаком "подвійного призначення", який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.

"F-35A - це перший літак п'ятого покоління, здатний нести ядерну зброю, і перша нова платформа (винищувач або бомбардувальник), що досягла цього статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 є кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль усього атомного підприємства, до якого входять 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін", - сказав Гомере.

За його словами, це надає США і НАТО найважливіший потенціал, який підтримує зобов'язання Вашингтона щодо розширеного стримування раніше, ніж очікувалося.

Не всю ядерну зброю зможе нести літак

Станом на 2023 рік близько 100 старих варіантів бомб B61 перебувають у союзників по НАТО в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині, які розділяють місію альянсу з нанесення ядерного удару.

Перші чотири країни планують стати експлуатантами F-35, а необхідність мати літак, здатний нести ядерну зброю, є ключовою причиною

приєднання Німеччини до цієї програми.

F-35A сертифікований для перевезення тільки нового варіанту B61-12, який замінить старі моделі. Сертифікація також не поширюється на споріднені варіанти літака-невидимки - F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою і F-35C, що запускається з авіаносця.

Що це дасть НАТО

Літаки подвійного призначення слугують ще одним елементом стримування поряд із традиційною ядерною тріадою, що складається з бомбардувальників, підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування, і розглядаються європейськими країнами як ключовий елемент запобігання російській агресії.

Можливості ядерної зброї для об'єднаного ударного винищувача з'являються в критичний момент для НАТО на тлі війни в Україні та, зокрема, російського залякування ядерною зброєю.

США і ядерна зброя

Восени стало відомо, що Сполучені Штати Америки розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13.

"Сполучені Штати зобов'язані продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який нам необхідний для надійного стримування і, за необхідності, реагування на стратегічні атаки, а також запевнення наших союзників", - сказав помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб.

А нещодавно The Telegrap писало, що Сполучені Штати Америки планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років, оскільки загроза від Росії зростає.