США впервые разместят в Японии "невидимые" истребители F-35A

Как отметили в американском ведомстве, 48 F-35A заменят 36 F-16, которые ранее были размещены в Японии, на авиабазе Мисава в северо-восточной японской префектуре Аомори. Таким образом США стремятся укрепить региональные силы сдерживания своего ключевого союзника.

Также в Пентагоне добавили, что модернизация американских истребителей будет проводиться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с японским правительством. Такой шаг - часть усилий для укрепления американо-японского альянса.

В Kyodo News напомнили, что Япония уже имеет на вооружении F-35A. Их разместили в городе Мисава в 2018 году для реагирования на возможные вторжения в воздушное пространство и наблюдения за Северной Кореей.