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США вперше розмістять у Японії "невидимі" винищувачі F-35A

Четвер 04 липня 2024 21:27
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США вперше розмістять у Японії "невидимі" винищувачі F-35A Фото: США направлять до Японії F-35A (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вирішили перекинути 48 винищувачів F-35A до Японії. Вони замінять там американські літаки F-16.

Про це сказано у заяві Міноборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Як зазначили в американському відомстві, 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.

Також у Пентагоні додали, що модернізація американських винищувачів проводитиметься протягом наступних кількох років у тісній координації з японським урядом. Такий крок є частиною зусиль для зміцнення американо-японського альянсу.

У Kyodo News нагадали, що Японія вже має на озброєнні F-35A. Їх розмістили у місті Місава у 2018 році для реагування на можливі вторгнення у повітряний простір та спостереження за Північною Кореєю.

F-35A

Варто зауважити, що F-35A - новий американський винищувач. Ця модифікація призначена для Повітряних сил США і має низьку радіолокаційну помітність.

У "непомітному" режимі літак має наступне завантаження - дві керовані бомби і дві ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що винищувач F-35A був сертифікований для використання ядерної зброї.

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Сполучені Штати Америки Японія
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