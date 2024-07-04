США вперше розмістять у Японії "невидимі" винищувачі F-35A
Сполучені Штати Америки вирішили перекинути 48 винищувачів F-35A до Японії. Вони замінять там американські літаки F-16.
Про це сказано у заяві Міноборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Як зазначили в американському відомстві, 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.
Також у Пентагоні додали, що модернізація американських винищувачів проводитиметься протягом наступних кількох років у тісній координації з японським урядом. Такий крок є частиною зусиль для зміцнення американо-японського альянсу.
У Kyodo News нагадали, що Японія вже має на озброєнні F-35A. Їх розмістили у місті Місава у 2018 році для реагування на можливі вторгнення у повітряний простір та спостереження за Північною Кореєю.
F-35A
Варто зауважити, що F-35A - новий американський винищувач. Ця модифікація призначена для Повітряних сил США і має низьку радіолокаційну помітність.
У "непомітному" режимі літак має наступне завантаження - дві керовані бомби і дві ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM.
Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що винищувач F-35A був сертифікований для використання ядерної зброї.
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