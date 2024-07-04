США впервые разместят в Японии "невидимые" истребители F-35A
Соединенные Штаты Америки приняли решение перебросить 48 истребителей F-35A в Японию. Они заменят там американские самолеты F-16.
Об этом сказано в заявлении Минобороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.
Как отметили в американском ведомстве, 48 F-35A заменят 36 F-16, которые ранее были размещены в Японии, на авиабазе Мисава в северо-восточной японской префектуре Аомори. Таким образом США стремятся укрепить региональные силы сдерживания своего ключевого союзника.
Также в Пентагоне добавили, что модернизация американских истребителей будет проводиться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с японским правительством. Такой шаг - часть усилий для укрепления американо-японского альянса.
В Kyodo News напомнили, что Япония уже имеет на вооружении F-35A. Их разместили в городе Мисава в 2018 году для реагирования на возможные вторжения в воздушное пространство и наблюдения за Северной Кореей.
F-35A
Стоит заметить, что F-35A - новейший американский истребитель. Эта модификация предназначена для Воздушных сил США и обладает низкой радиолокационной заметностью.
В "незаметном" режиме самолет обладает следующей загрузкой - две управляемые бомбы и две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM.
Напомним, в начале марта стало известно, что истребитель F-35A был сертифицирован для использования ядерного оружия.
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