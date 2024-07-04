ua en ru
Чт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США впервые разместят в Японии "невидимые" истребители F-35A

Четверг 04 июля 2024 21:27
UA EN RU
США впервые разместят в Японии "невидимые" истребители F-35A Фото: США направят в Японию F-35A (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки приняли решение перебросить 48 истребителей F-35A в Японию. Они заменят там американские самолеты F-16.

Об этом сказано в заявлении Минобороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Как отметили в американском ведомстве, 48 F-35A заменят 36 F-16, которые ранее были размещены в Японии, на авиабазе Мисава в северо-восточной японской префектуре Аомори. Таким образом США стремятся укрепить региональные силы сдерживания своего ключевого союзника.

Также в Пентагоне добавили, что модернизация американских истребителей будет проводиться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с японским правительством. Такой шаг - часть усилий для укрепления американо-японского альянса.

В Kyodo News напомнили, что Япония уже имеет на вооружении F-35A. Их разместили в городе Мисава в 2018 году для реагирования на возможные вторжения в воздушное пространство и наблюдения за Северной Кореей.

F-35A

Стоит заметить, что F-35A - новейший американский истребитель. Эта модификация предназначена для Воздушных сил США и обладает низкой радиолокационной заметностью.

В "незаметном" режиме самолет обладает следующей загрузкой - две управляемые бомбы и две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM.

Напомним, в начале марта стало известно, что истребитель F-35A был сертифицирован для использования ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Япония
NEWS
Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу, - источник
Украинские разведчики ударили дронами по Тамбовскому пороховому заводу, - источник
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция