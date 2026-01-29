США вперше повернули Венесуелі перехоплений танкер із "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Сполучені Штати передали Венесуелі танкер із "тіньового флоту" Росії, який був захоплений на початку січня 2026 року. Це перший відомий випадок, коли адміністрація Трампа повернула такий танкер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, йдеться про супертанкер M/T Sophia під панамським прапором. Однак вони не уточнили, чому танкер було повернуто. Берегова охорона США, яка керує операціями з перехоплення і затримання, не відразу відповіла на запит про коментар.