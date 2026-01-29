ua en ru
Головна » Новини » У світі

США вперше повернули Венесуелі перехоплений танкер із "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Четвер 29 січня 2026 02:30
США вперше повернули Венесуелі перехоплений танкер із "тіньового флоту" РФ, - Reuters Фото: причину передачі танкера чиновники не назвали (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати передали Венесуелі танкер із "тіньового флоту" Росії, який був захоплений на початку січня 2026 року. Це перший відомий випадок, коли адміністрація Трампа повернула такий танкер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, йдеться про супертанкер M/T Sophia під панамським прапором. Однак вони не уточнили, чому танкер було повернуто.

Берегова охорона США, яка керує операціями з перехоплення і затримання, не відразу відповіла на запит про коментар.

Що передувало

Нагадаємо, що США протягом кількох місяців проводять операцію із затримання нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою. Так, з кінця 2025 року було проведено 7 затримань.

Зокрема, танкер Sophia був перехоплений 7 січня береговою охороною та американськими військами. У той час в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що Sophia, яка перебуває під санкціями, є "танкером без громадянства, який входить до санкційного "тіньового флоту". До речі, того ж дня було затримано ще один танкер - Marinera.

Як відомо, Трамп зосередив свою зовнішню політику в Латинській Америці у Венесуелі, спочатку прагнучи прибрати від влади президента країни Ніколаса Мадуро.

Не зумівши знайти дипломатичне рішення, Трамп наказав американським військам прилетіти в країну, щоб захопити Мадуро і його дружину в ніч на 3 січня.

Відтоді так і заявляв, що США планують безстроково контролювати нафтові ресурси Венесуели, прагнучи відновити нафтову промисловість країни, що занепала, в рамках плану вартістю 100 млн доларів.

