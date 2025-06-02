США вперше погоджують з ЄС: Зеленський про нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз вперше узгоджують майбутні санкції проти Росії.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, наразі американська сторона, а саме сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем та іншими колегами готують спільні санкції проти Росії.
"Вони його почали узгоджувати з ЄС, і це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний і європейський пакет 18-й буде сильний. Якщо вони почали узгоджувати, то, я вважаю, що буде два сильних пакети. Але не від нас це залежить, на жаль", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Грем разом з Блюменталем є співавторами законопроєкту про санкції проти Росії. Під час візиту у Київ Грем заявив, що наступного тижня Сенат може розпочати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ.
Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та вже працює над наступними обмеженнями.
Раніше лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн заявили про готовність посилити тиск на Москву, якщо вона не припинить вогонь або не зробить кроків до мирного врегулювання.
Президент США Дональд Трамп також заявляв, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії. Водночас Вашингтон поки не поспішає з цим, оскільки, за словами держсекретаря Марко Рубіо, санкції можуть змусити РФ вийти з переговорного процесу щодо завершення війни проти України.
Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії. Вони, зокрема, передбачають запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.
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