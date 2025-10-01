У США вперше з 2019 року розпочався урядовий шатдаун

Уряд Сполучених Штатів вперше за сім років призупинив роботу. Причиною стала нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Bloomberg.

Федеральний уряд офіційно припинив роботу після того, як розколотий Конгрес не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування. Це перше припинення роботи уряду з 2019 року.

Лідери Республіканської та Демократичної партій як публічно, так і приватно наполягають, що не будуть винні у зупинці фінансування.

Республіканці вимагають, щоб демократи просто погодилися продовжити чинне фінансування ще на сім тижнів. Демократи відмовляються це робити без суттєвих поступок в обмін на свої голоси для ухвалення будь-якого фінансового законопроєкту в Сенаті.

Сенатори залишили Капітолій ввечері 30 вересня за Вашингтонським часом у стані глибокої невизначеності щодо того, скільки може тривати шатдаун.

Вранці 1 жовтня Сенат знову планує голосувати за той самий план фінансування від республіканців. Лідери республіканців обіцяють виносити його на голосування день у день, доки достатня кількість демократів не поступиться і не погодиться відновити роботу уряду.

Що таке шатдаун

Зупинка роботи федерального уряду, або т.зв. "шатдаун" означає, що сотні тисяч федеральних службовців будуть відправлені у вимушену відпустку.

Працівники окремих критично важливих відомств, зобов'язані й надалі виходити на роботу, але багато хто з них не буде отримуватиме зарплату, доки Конгрес не затвердить фінансування.

Водночас, частина обов'язкових чиновників продовжать отримувати зарплату, адже їхні посади фінансуються не через щорічні асигнування Конгресу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати шатдаун для проведення масових звільнень федеральних працівників, окрім тимчасових відпусток близько 750 тисяч державних службовців. Цей крок може погіршити економічні наслідки закриття і поширити їх за межі закриття.

Історично, значна частина економічних наслідків закриття уряду відшкодовувалася після його закінчення, однак не в повному обсязі.

Бюджетне управління Конгресу оцінило, що економіка США не відновила 3 млрд доларів з 11 млрд доларів скорочення економічного випуску під час часткового закриття уряду в 2018-2019 роках, яке тривало п'ять тижнів і було найдовшим в історії США.