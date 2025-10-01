Загроза шатдауну в США: федеральні агентства готуються до вимушених відпусток

Американське Управління з питань менеджменту та бюджету звернулося до агентств із проханням запускати плани на випадок зупинки роботи уряду (шатдауну) в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За кілька годин до крайнього терміну опівночі, коли має розпочатися зупинка роботи уряду, Управління з питань менеджменту та бюджету закликало федеральні агентства почати реалізацію своїх планів на випадок шатдауну.

Директор Управління з питань менеджменту та бюджету (OMB) Расел Воут у своєму листі до керівників агентств зазначив, що президент Трамп підтримує схвалення законопроєкту про фінансування федеральних агентств США на 2026 рік (H.R. 5371).

Водночас, за його словами, "тепер очевидно, що демократи заблокують ухвалення цієї чистої резолюції про тимчасове фінансування до 23:59 сьогодні та змусять уряд припинити роботу".

"У зв’язку з цим, відповідні відомства мають негайно виконати свої плани щодо впорядкованого припинення роботи", - йдеться у листі.

Воут також зазначив, що федеральні службовці повинні "вийти на роботу під час наступної запланованої зміни для виконання заходів зі впорядкованого припинення діяльності".

Кілька агентств вже оголосили свої плани на випадок шатдауну, які передбачають відправлення у вимушені відпустки тисяч федеральних працівників, тоді як багато інших будуть змушені продовжувати працювати без оплати.

Раніше Воут заявив, що уряд має повноваження "вносити постійні зміни до бюрократії", зокрема скорочувати робочі місця та програми, а не лише відправляти держслужбовців у відпустки.

Офіційно шатдан має настати опівночі 1 жовтня за Вашингтонським часом (07:00 за Києвом).

Мотивація демократів

У фракції Демократичної партії в Сенаті зазначили, що у вівторок, 30 вересня, не підтримали тимчасовий законопроєкту про фінансування, щоб схилити республіканців до переговорів щодо продовження розширених субсидій за Законом про доступне медичне страхування (Affordable Care Act, ACA).

Лише троє демократів, які в березні голосували за продовження фінансування уряду, приєдналися до більшості республіканців Сенату на підтримку тимчасового фінансування.

Це сенатори Джон Феттерман і Кетрін Кортез Масто, а також Ангус Кінг - незалежний сенатор, що співпрацює з демократами.