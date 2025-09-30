Трамп: шатдаун у США, ймовірно, неминучий

У США федеральний уряд, ймовірно, призупинить свою роботу. Такий сценарій, ймовірно, є неминучим.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ніщо не визначено наперед, але я б сказав, що це (шатдаун - ред.), ймовірно, неминуче. Я не бачив, щоб вони (демократи - ред.) пішли хоч на найменші поступки", - зазначив Трамп.

Такий прогноз американського президента пролунав після зустрічі в Білому домі з лідерами демократів у Конгресі, яка напередодні завершилася глухим кутом через їхні вимоги про гарантії у сфері охорони здоров'я.

На цьому тлі Трамп звинуватив демократів у спробах "надати медичну допомогу нелегальним мігрантам".

Шатдаун

Варто зауважити, що шатдаун у США - це тимчасове припинення роботи федеральних органів влади через відсутність затвердженого бюджету або закону про тимчасове фінансування.

У цей період державні установи частково закриваються, а сотні тисяч федеральних службовців вирушають у неоплачувані відпустки або продовжують працювати без зарплати до відновлення фінансування. Основна причина такого механізму полягає в тому, що Конституція США забороняє федеральному уряду витрачати кошти без схвалення Конгресу.

Шатдаун може виникнути в разі, якщо Конгрес і президент не доходять згоди щодо законопроєкту про бюджет або резолюції про тимчасове фінансування.

Зазвичай конфлікт виникає навколо спірних статей видатків, наприклад, фінансування соціальних програм, оборонного бюджету або імміграційної політики.