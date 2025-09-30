ua en ru
Трамп: шатдаун у США, ймовірно, неминучий

Вашингтон, Вівторок 30 вересня 2025 20:46
Трамп: шатдаун у США, ймовірно, неминучий Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США федеральний уряд, ймовірно, призупинить свою роботу. Такий сценарій, ймовірно, є неминучим.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ніщо не визначено наперед, але я б сказав, що це (шатдаун - ред.), ймовірно, неминуче. Я не бачив, щоб вони (демократи - ред.) пішли хоч на найменші поступки", - зазначив Трамп.

Такий прогноз американського президента пролунав після зустрічі в Білому домі з лідерами демократів у Конгресі, яка напередодні завершилася глухим кутом через їхні вимоги про гарантії у сфері охорони здоров'я.

На цьому тлі Трамп звинуватив демократів у спробах "надати медичну допомогу нелегальним мігрантам".

Шатдаун

Варто зауважити, що шатдаун у США - це тимчасове припинення роботи федеральних органів влади через відсутність затвердженого бюджету або закону про тимчасове фінансування.

У цей період державні установи частково закриваються, а сотні тисяч федеральних службовців вирушають у неоплачувані відпустки або продовжують працювати без зарплати до відновлення фінансування. Основна причина такого механізму полягає в тому, що Конституція США забороняє федеральному уряду витрачати кошти без схвалення Конгресу.

Шатдаун може виникнути в разі, якщо Конгрес і президент не доходять згоди щодо законопроєкту про бюджет або резолюції про тимчасове фінансування.

Зазвичай конфлікт виникає навколо спірних статей видатків, наприклад, фінансування соціальних програм, оборонного бюджету або імміграційної політики.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що країна "наближається" до шатдауну. Він звинуватив у цьому демократів.

