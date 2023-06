У США впав літак. Його переслідували реактивні винищувачі

Зазначається, що гучний гуркіт у районі Вашингтона (округ Колумбія) трусив будівлі та лунав наче вибух. Крім того, з'явилися повідомлення, що гучний звук чули жителі від Північної Вірджинії до Меріленду.

Представники влади підтвердили, що звук був звуковим ударом від винищувачів, які переслідували легкий літак, що увійшов на заборонену територію над столицею США.

Тим часом Управління з надзвичайних ситуацій міста Аннаполіса, що розташоване за 50 км від Вашингтона, виступило із заявою, що цей "бум" був результатом військових навчань.

"Гучний гуркіт, який було чути в районі DMV, був викликаний санкціонованим польотом Міністерства оборони США. Цей політ викликав звуковий удар. Це вся інформація, доступна на цей момент", - йдеться у заяві агентства Twitter.

За даними Федерального авіаційного управління, літак Cessna, який може перевозити від 7 до 12 пасажирів, упав у гористій місцевості на південному заході Вірджинії.

Flight track of an aircraft, N611VG, that flew up to the New York area before doing a U-turn and flying directly over Washington D.C. At the end it descended rapidly. It is possible the sonic booms were aircraft scrambling (either DCANG who were in an exercise) or AC F-16 or both pic.twitter.com/5uAYLVxEvL