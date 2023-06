В США упал легкомоторный самолет. Его преследовали реактивные истребители

Отмечается, что громкий грохот в районе Вашингтона (округ Колумбия) сотрясал дома и звучал как взрыв. Кроме того, появились сообщения, что громкий звук слішали жители от Северной Вирджинии до Мэриленда.

Представители властей подтвердили, что звук был звуковым ударом от истребителей, преследующих легкий самолет, который вошел на запрещенную территорию над столицей США.

Между тем, Управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполиса, что расположено в 50 км от Вашингтона, выступило с заявлением, что этот "бум" был результатом военных учений.

"Громкий грохот, который был слышен в районе DMV, был вызван санкционированным полетом Министерства обороны США. Этот полет вызвал звуковой удар. Это вся информация, доступная на данный момент", говорится в заявлении агентства в Twitter.

По данным Федерального авиационного управления, самолет Cessna, который может перевозить от 7 до 12 пассажиров, упал в гористой местности на юго-западе Вирджинии.

Flight track of an aircraft, N611VG, that flew up to the New York area before doing a U-turn and flying directly over Washington D.C. At the end it descended rapidly. It is possible the sonic booms were aircraft scrambling (either DCANG who were in an exercise) or AC F-16 or both pic.twitter.com/5uAYLVxEvL