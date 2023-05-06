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У Південній Кореї розбився винищувач F-16 армії США

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Сеул, Субота 06 травня 2023 11:22
У Південній Кореї розбився винищувач F-16 армії США Фото: у Південній Кореї розбився американський літак F-16 (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16. Інцидент стався, коли літак виконував тренувальний політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Літак належав армії США, яка базується на авіабазі Осан. Американський винищувач виконував тренувальний політ зранку 6 травня, проте розбився в сільськогосподарській зоні поблизу авіабази.

Пілот успішно катапультувався та був госпіталізований. За попередніми даними, ніхто з цивільних не постраждав. На місці падіння літака виникла пожежа.

Причини аварії поки невідомі. Військові розпочали розслідування.

Нагадаємо, 27 квітня на Алясці зіштовхнулися два гелікоптери армії США. Внаслідок інциденту троє військових загинули.

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