У Південній Кореї розбився винищувач F-16 армії США

У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16. Інцидент стався, коли літак виконував тренувальний політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Літак належав армії США, яка базується на авіабазі Осан. Американський винищувач виконував тренувальний політ зранку 6 травня, проте розбився в сільськогосподарській зоні поблизу авіабази.

An American F-16 fighter jet crashed today during training near a large American military base in South Korea, the US military announced.

The plane crashed in a rural area near Osan Air Base, CNN reports. The pilot ejected safely and was transported to the nearest medical… pic.twitter.com/lwsMFwSfCd — Spriter (@Spriter99880) May 6, 2023

Пілот успішно катапультувався та був госпіталізований. За попередніми даними, ніхто з цивільних не постраждав. На місці падіння літака виникла пожежа.

Причини аварії поки невідомі. Військові розпочали розслідування.

Нагадаємо, 27 квітня на Алясці зіштовхнулися два гелікоптери армії США. Внаслідок інциденту троє військових загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.