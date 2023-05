У Південній Кореї розбився винищувач F-16 армії США

Літак належав армії США, яка базується на авіабазі Осан. Американський винищувач виконував тренувальний політ зранку 6 травня, проте розбився в сільськогосподарській зоні поблизу авіабази.

An American F-16 fighter jet crashed today during training near a large American military base in South Korea, the US military announced.

The plane crashed in a rural area near Osan Air Base, CNN reports. The pilot ejected safely and was transported to the nearest medical