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"США не возражают". Словакия может передать Украине истребители МиГ-29

Фото: Словакия может предоставить Украине самолеты МиГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия ведет переговоры о передаче Украине истребителей советского типа МиГ-29. В США подтвердили, что не возражают данным поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

"США "не возражают" против предоставления Украине истребителей с неподвижным крылом, таких как реактивные самолеты МиГ-29 советской эпохи", - написал журналист, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Всего на вооружении Словакии находится 12 МиГ-29. Их планируют заменить на более современные американские F-16.

Напомним, Пентагон отклонил предложение Польши о передаче истребителей Миг-29 Украине.

При этом ранее мы сообщали, что Словакия может продать Украине гаубицы Zuzana. Также Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300.

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