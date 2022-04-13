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"США не заперечують". Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29

Фото: Словаччина може надати Україні літаки МіГ - 29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Наталія Юрченко

Словаччина веде переговори про передачу Україні винищувачів радянського типу МіГ-29. У США підтвердили, що не заперечують даним поставкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

"США "не заперечують" проти надання Україні винищувачів з нерухомим крилом, таких як реактивні літаки МіГ-29 радянської епохи", - написав журналіст, посилаючись на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Всього на озброєнні Словаччини знаходиться 12 Міг-29. Їх планують замінити на більш сучасні американські F-16.

Нагадаємо, Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 Україні.

При цьому раніше ми повідомляли, що Словаччина може продати Україні гаубиці Zuzana. Також Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300.

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