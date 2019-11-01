США возобновили патрулирование в Сирии

Американские военные провели патрулирование 40 км в районе нефтяных месторождений
Военные Соединенных Штатов Америки возобновили патрулирование нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что американские военнослужащие 1 ноября провели патрулирование 40-километровой территории в районе нефтяных месторождений в Румейлане и Кахтании в шести километрах от сирийско-турецкой границы. Патрулирование осуществлялось на пяти бронетранспортерах и двух пикапах.
Отмечается, что США доставили в военную базу в Румайлане более 100 военнослужащих. Ранее сообщалось, что 28 октября более 500 американских военных пересекли иракско-сирийскую границу и вернулись на базу, которая расположена между Тал-Тамром и Тал-Байдар.
Также сообщалось, что, по словам министра обороны США Марка Эспера, американские военные готовы применять силу при защите месторождений нефти в Сирии.
Напомним, 21 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение стало поводом для проведения военной операции на северо-востоке Сирии со стороны Турции.