США будут применять силу при попытках захвата нефти в Сирии

Фото: Марк Эспер (из открытых источников)

Пентагон также не намерен допускать на месторождения военных России и Сирии

Соединенные Штаты Америки намерены защищать нефтяные месторождения в Сирии и применят силу, если кто-то попытается их захватить. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер на брифинге, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал C-Span.

"США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда аль-Багдади (главарь террористической организации "Исламское государство", - ред.) был жив, эти месторождения являлись источником финансирования ИГ, поддерживая его операции", - заявил Эспер.

По его словам, США намерены "дать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать".

Эспер подчеркнул, что США также не намерены допускать на месторождения военных России и Сирии, а цель американских военных - чтобы данными месторождениями могли пользоваться союзные им курдские "Демократические силы Сирии".

Напомним, 24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере Сирии, а позже будет решено, что делать с этой территорией.