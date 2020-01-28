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В США возле здания суда открыли стрельбу, есть раненые

Новости » Общество     28.01.2020 - 01:12
В США возле здания суда открыли стрельбу, есть раненые
Иллюстративное фото (pixabay photo Jabbacake)

Ранения получили четыре человека

В городе Бриджпорт на востоке США в результате стрельбы у здания суда ранены четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Все пострадавшие находились в припаркованном автомобиле. По нему из машины, которая проезжала мимо, открыли огонь.

Три пассажира выскочили из салона, чтобы укрыться в здании суда Бриджпорта. Водитель остался внутри и также получил ранение.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Личности нападавших устанавливаются.

РБК-Украина писало. в городе Грантсвілл штата Юта (США) в результате стрельбы погибли четыре человека, еще одна получила ранения. Стрельба произошла 17 января, на пересечении улиц Main Street и 130 South

Напомним, ранее в немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который угрожал ему ножом. Мужчина сначала ударил неизвестным предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским участком, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским.

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