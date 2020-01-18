ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штате Юта при стрельбе погибли четыре человека

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 08:45
В штате Юта при стрельбе погибли четыре человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще один человек получил ранение и был госпитализирован

В городе Грантсвилл штата Юта (США) в результате стрельбы погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News.

Сообщается, что стрельба произошла вечном, 17 января, на пересечении улиц Main Street и 130 South. По данным местной полиции, пострадавший был госпитализирован, предполагаемый стрелок был задержан и сейчас находится под стражей.

Сейчас обстоятельства стрельбы неизвестны, угрозы для местного населения нет.

"Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей", - написал губернатор Юты Гэри Герберт в своем Twitter, отметив, что департамент общественной безопасности штата и государственная криминалистическая лаборатория оказывают местным органам помощь в расследовании.

Напомним, в Чикаго произошла стрельба в барбершопе, в результате которой пострадали пять людей, включая троих несовершеннолетних. Двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину. Среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Трамп намерен встретиться с президентом Ирака в Давосе В США обнародовали новые документы о слежке за Йованович
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь