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В США біля будівлі суду відкрили стрілянину, є поранені

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 01:12
В США біля будівлі суду відкрили стрілянину, є поранені
Ілюстративне фото (pixabay photo Jabbacake)

Поранення отримали чотири людини

В місті Бриджпорт на сході США унаслідок стрілянини біля будівлі суду поранені чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Усі потерпілі перебували у припаркованому автомобілі. По ньому з машини, яка проїздила повз, відкрили вогонь.

Три пасажири повискакували із салону, щоб укритися в будівлі суду Бриджпорта. Водій залишився всередині й також дістав поранення.

Постраждалих госпіталізували, їхнім життям нічого не загрожує. Особи нападників установлюються.

РБК-Україна писало. що у місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Стрілянина сталася 17 січня, на перетині вулиць Main Street і 130 South

Нагадаємо, раніше в німецькому місті Гельзенкірхен поліцейський застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем. Чоловік спочатку вдарив невідомим предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділком, після чого з ножем у піднятій руці підійшов до поліцейських.

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