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В Германии полицейский застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 14:17
В Германии полицейский застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

Мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине

В городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Об этом 6 января сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt.

Отмечается, что мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножем в поднятой руке подошел к полицейским. Когда мужчина не остановился, несмотря на несколько предупреждений, 23-летний правоохранитель произвел в мужчину выстрел, который стал смертельным.

"В воскресенье в Гельзенкирхене полицейский застрелил 37-летнего мужчину, который, по свидетельствам, бросился на нескольких офицеров с ножом. После убийства нападавшего расследуется возможная террористическая подоплека", - говорится в сообщении .

Убитый оказался гражданином Турции, который проживал в Гельзенкирхене. Нападавший выкрикивал "Аллах Акбар" во время нападения на полицейских.

Напомним, во вторник вечером, 19 ноября, в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию.

Кроме того, в немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу, в результате погибли несколько человек.

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