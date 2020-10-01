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США воздержались от совместных с Британией и Канадой санкций против Беларуси

Вашингтон, Четверг 01 октября 2020 05:24
США воздержались от совместных с Британией и Канадой санкций против Беларуси
Фото: Белый дом (Pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

США воздержались от совместных с Великобританией и Канадой санкций против Беларуси из-за разногласий по этому вопросу в Евросоюзе. В Белом доме хотят, чтобы сначала санкции против Минска одобрили страны ЕС.

Об этом сообщили источники Reuters, агентство ранее утверждало, что три страны должны были ввести совместные санкции.

По данным собеседников агентства, Вашингтон отказался от санкций в надежде на то, что в Брюсселе выработают единую позицию по поводу ограничений. США считают, что этот вопрос может быть решен в течение недели.

Во вторник Лондон и Оттава запретили въезд и заморозили активы президента Беларуси Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шестерых высокопоставленных чиновников республики.

Напомним, ранее сообщалось, что США, Великобритания и Канада должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что введение новых санкций несет в себе "особую угрозу", что чревато "непоправимыми последствиями".

"Торговые войны, произвольные финансовые и экономические санкции в качестве инструмента политического давления должны быть прекращены", - отметил глава МИД Беларуси.

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