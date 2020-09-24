США, Британия и Канада в пятницу объявят санкции против Беларуси, - Reuters

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада намерены ввести санкции против Беларуси. Меры намерены ввести из-за фальсификации президентских выборов и насилие против демонстрантов.

Об этом сообщает Reuters.

США, Великобритании и Канады могут ввести санкции против Беларуси в пятницу, 25 сентября. Однако, как сообщили источники издания, введение санкций может быть перенесено из-за проблем в координации между тремя странами.

Напомним, ранее Государственный департамент США сообщил, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси.

Кроме того, Майк Помпео заявил, что США и европейские партнеры готовят санкции против всех, кто причастен к нарушениям прав человека в Беларуси.

Добавим, что министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что МИД подготовит санкции из-за нарушений прав человека в Беларуси. Санкции подготовят в координации с США и Канадой.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.