США утрималися від спільних з Британією і Канадою санкцій проти Білорусі

Фото: Білий дім (Pixabay.com)

США утрималися від спільних з Великобританією і Канадою санкцій проти Білорусі через розбіжності з цього питання в Євросоюзі. У Білому домі хочуть, щоб спочатку санкції проти Мінська схвалили країни ЄС.

Про це повідомили джерела Reuters, агентство раніше стверджувало, що три країни мали запровадити спільні санкції.

За даними співрозмовників агентства, Вашингтон відмовився від санкцій в надії на те, що в Брюсселі вироблять єдину позицію з приводу обмежень. США вважають, що це питання може бути вирішено протягом тижня.

У вівторок Лондон і Оттава заборонили в'їзд і заморозили активи президента Білорусі Олександра Лукашенка, його старшого сина Віктора і ще шістьох високопоставлених чиновників республіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США, Великобританія і Канада мали ввести санкції проти Білорусі 25 вересня. Проте зазначалося, що їхнє введення можуть перенести у зв'язку з проблемами координації між трьома країнами.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що введення нових санкцій несе в собі "особливу загрозу", що загрожує "непоправними наслідками".

"Торгові війни, довільні фінансові та економічні санкції як нструмент політичного тиску мають бути припинені", - зазначив глава МЗС Білорусі.