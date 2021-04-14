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США: войска РФ на границе с Украиной не связаны учениями "Запад", которые планируют на сентябрь

Автор: РБК-Украина

Стягивание войск Российской Федерации не связаны с военными учениями "Запад", как заявляют в Кремле. Учения запланированы на сентябрь этого года, а значит для переброса военных еще рано.

Такое заявление сделала представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен, сообщает пресс-служба миссии.

По ее словам, все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не обычные военные учения.

"Особо отметим, что Россия указала в своем уведомлении F30, что учения “Запад” пройдут 10-16 сентября на полигонах Западного военного округа. Их связь с текущей деятельностью маловероятна даже при рассмотрении возможных изменений в планах учений, особенно без обновленного уведомления", - сказала Остриен.

Также США считают, что Украина, безусловно, имеет право быть обеспокоенной этой деятельностью.

"И в 2008, и в 2014 году Россия сконцентрировала силы аналогичным образом, прежде чем начать военные операции против Грузии, а затем и Украины", - добавила спецпредставитель.

В то же время, она заявила, что эскалации со стороны Украины не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила дополнительно в оккупированный Крым 15-25 тысяч своих военных.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

В РФ утверждают, что войска перебрасывают для проведения военных учений вблизи украинских границ.

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