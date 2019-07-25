В США восстановили смертную казнь

Власти Соединенных Штатов Америки восстановили высшую меру наказания для заключенных - смертную казнь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Как сообщается, Генеральный прокурор США Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни для пяти заключенных-смертников.

По словам его, высшая мера наказания будет восстановлена ради справедливости, на которую заслуживают семьи жертв.

Всех пятерых заключенных, которых казнят, осудили за убийства детей и людей пожилого возраста. Речь идет о самых вопиющих случаях, когда убийцы издевались над людьми, прежде чем убить их, а также насиловали малолетних.

В соответствии с предложенным графиком, все пятеро преступников казнят в период с декабря 2019 года до января 2020.

В соответствии с документом умертвлять преступников будут посредством инъекции пентобарбитала - психотропного средства, передозировка которого приводит к смерти.

Отметим, в Соединенных Штатах на федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась с 2003 года. При этом было разрешено властям штатов самостоятельно определять, отменять смертную казнь или нет. Всего в США 29 штатов до сих пор разрешена смертная казнь. Среди них, в частности, Калифорния, Техас, Аризона, Флорида и Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Иллинойс и большинство штатов страны отказались от такой практики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали Беларусь ввести мораторий на применение смертной казни за преступления. Применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом.

Кроме того, в Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство" .