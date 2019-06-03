В Ираке казнят 11 граждан Франции

Фото: боевики ИГ (twitter.com/are_eb)

Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 30 дней

В Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 30 дней.

Отметим, с начала прошлого года в Ираке осудили более 500 подозреваемых иностранных членов ИГИЛ. Многих приговорили к пожизненному заключению, ряд боевиков ожидают смертной казни. При этом ни один из иностранных членов ИГИЛ еще не был казнен.

Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился "террористической группировке".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 мая суд в Багдаде приговорил трех граждан Франции к смертной казни признав их виновными в присоединении к террористической организации "Исламское государство". Они были приговорены к смертной казни после того, как было доказано их участие в ИГИЛ.

Кроме того, в Нигерии боевики ИГИЛ убили более 25 солдат. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно, они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь. Это нападение является вторым за последнее время.