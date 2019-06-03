ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ираке казнят 11 граждан Франции

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 19:57
В Ираке казнят 11 граждан Франции
Фото: боевики ИГ (twitter.com/are_eb)

Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 30 дней

В Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 30 дней.

Отметим, с начала прошлого года в Ираке осудили более 500 подозреваемых иностранных членов ИГИЛ. Многих приговорили к пожизненному заключению, ряд боевиков ожидают смертной казни. При этом ни один из иностранных членов ИГИЛ еще не был казнен.

Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился "террористической группировке".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 мая суд в Багдаде приговорил трех граждан Франции к смертной казни признав их виновными в присоединении к террористической организации "Исламское государство". Они были приговорены к смертной казни после того, как было доказано их участие в ИГИЛ. 

Кроме того, в Нигерии боевики ИГИЛ убили более 25 солдат. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно, они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь. Это нападение является вторым за последнее время.

В КНДР казнили дипломатов из-за провала саммита с Трампом Зеленский и главы МИД Германии и Франции обсудили минский процесс
Новости Украины ИракФранциясмертная казнь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь