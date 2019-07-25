У США відновили смертну кару

Влада Сполучених Штатів Америки відновили вищу міру покарання для ув'язнених - смертну кару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства юстиції США.

Як повідомляється, Генеральний прокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для п'яти ув'язнених-смертників.

За його словами, вища міра покарання буде відновлена заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв.

Всіх п'ятьох ув'язнених, яких страчують, засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мова йде про найбільш кричущих випадках, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також гвалтували малолітніх.

У відповідності з запропонованим графіком, всі п'ятеро злочинців страчують в період з грудня 2019 року до січня 2020.

згідно з документом умертвляти злочинців будуть за допомогою ін'єкції пентобарбіталу - психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.

Відзначимо, в Сполучених Штатах на федеральному рівні смертна кара не здійснювалася з 2003 року. При цьому було дозволено владі штатів самостійно визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Всього в США 29 штатів досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида і Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс і більшість штатів країни відмовилися від такої практики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликала Білорусь ввести мораторій на застосування смертної кари за злочини. Застосування цього покарання в Білорусі лише ускладнює відносини між країною та Європейським союзом.

Крім того, в Іраку суд засудив до смертної кари 11 громадян Франції, яких підозрюють у зв'язках з терористичною організацією "Ісламську державу" .